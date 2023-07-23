Самвел Бабаян призвал сепаратистов «спуститься на землю»

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Бывший «командующий» вооруженными формированиями и экс-секретарь «совета безопасности» сепаратистского режима в Карабахе Самвел Бабаян подтвердил свое предложение «вступить в диалог с Баку с целью создания взаимного доверия». Об этом он заявил в интервью журналисту Артуру Киракосяну.

Бабаян заявил, что у него «есть пакет конкретных шагов, о которых можно договориться с Азербайджаном».

По его словам, требование Азербайджана о роспуске «Армии обороны» может быть обсуждено. Однако, по его словам, для этого Баку должен создать вокруг населенной армянами части Карабаха так называемую «зеленую зону», имея ввиду вывод войск.

«Власти Армении считают, что в правительстве Нагорного Карабаха и их соратники, теперь сами знают, что делают, я не в курсе. Может, после сидячей забастовки следующим крайним шагом Араика Арутюняна будет голодовка, я не присоединяюсь к таким легкомысленным видам борьбы. Что касается поставок через Агдам, то нам надо спуститься с воздуха на землю и понять, что мы имеем дело с ситуацией, сложившейся после 9 ноября 2020 года, а не с тем, что было до этого», – сказал Бабаян.