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Зеленский анонсировал заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке

Зеленский анонсировал заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина – НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору, такая встреча состоится на днях.

«Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы «зернового коридора»… Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», – сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.

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