ОИС проведет экстренное заседание для противодействия проявлениям исламофобии

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Организация исламского сотрудничества (ОИС) в ближайшее время проведет экстренное заседание для рассмотрения вопроса противодействия проявлениям исламофобии, которые были отмечены в последнее время в странах Запада. Чрезвычайное совещание ОИС на уровне министров иностранных дел пройдет по запросу Ирака.

Об этом информировало иракское внешнеполитическое ведомство.

В специальном заявлении МИД Ирака отмечается, в ответ на обращения иракской стороны после инцидентов с осквернением исламских святынь в Швеции и Дании «ОИС проведет встречу глав МИД для обсуждения общей позиции и выработки коллективных процедур по этой проблеме». О точной дате предстоящего экстренного министерского заседания ОИС иракский МИД не сообщил.

Иракское дипведомство призвало мировое сообщество «ответственно и на равных условиях выполнять свои моральные и цивилизованные обязательства, действуя в соответствии с международной законностью». По убеждению МИД Ирака, «практика, оскверняющая религиозные символы и святыни, должна быть приравнена к криминальным преступлениям, а международные документы в этом отношении не должны содержать указаний на принадлежность к какой-либо расе, национальности или религии».