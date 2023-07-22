Алиев об открытии IRNA Azeri: Лучший способ – это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане |
В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно |
Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше |
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации |
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно |
Главное Общество

В Кяльбаджаре планируется создать туристические и рекреационные зоны

В Кяльбаджаре планируется создать туристические и рекреационные зоны

В Кяльбаджаре планируется создать туристические и рекреационные зоны. Об этом Азертадж сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

Кянан Гулузаде отметил: «Мы должны пропагандировать туристический потенциал, туристические маршруты, исторические памятники Карабахского региона, чтобы представить этот регион как очень привлекательный для всего мира. Учитывая большой туристический потенциал освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, Государственное агентство по туризму реализует проекты по ряду направлений. Одним из них является Кяльбаджар».

По его словам, Кяльбаджар обладает очень богатым туристическим потенциалом, что позволит создать в районе туристические и рекреационные зоны. Он сообщил, что есть много проектов, которые можно реализовать здесь. В повестке дня также – восстановление Истису и привлечение сюда туристов.

Кянан Гулузаде добавил, что существуют разные подходы к развитию туризма на освобожденных от оккупации территориях. Это развитие как по регионам, так и по отдельным направлениям, например, развитие ковроткачества, популяризация местной кухни, культуры края, в том числе мугама. «Проекты еще обсуждаются, но первые шаги уже сделаны», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
В Кяльбаджаре планируется создать туристические и рекреационные зоны
Общество

В Кяльбаджаре планируется создать туристические и рекреационные зоны

2023/07/22, 22:13
В Баку в ДТП погибли два брата
Общество

В Баку в ДТП погибли два брата

2023/07/22, 21:43
В Баку сегодня вымыли 544 улицы
Общество

В Баку сегодня вымыли 544 улицы

2023/07/22, 21:14
Создана еще одна организация по возвращению в Западный Азербайджан
Общество

Создана еще одна организация по возвращению в Западный Азербайджан

2023/07/22, 20:59
В Агдамском районе стартовал проект по переработке строительных отходов (фото)
Общество

В Агдамском районе стартовал проект по переработке строительных отходов (фото)

2023/07/22, 20:31
Участники Глобального Медиа Форума ознакомились с достопримечательностями города Шуша
Общество

Участники Глобального Медиа Форума ознакомились с достопримечательностями города Шуша

2023/07/22, 20:19
Алиев об открытии IRNA Azeri: Лучший способ - это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане
Общество

Алиев об открытии IRNA Azeri: Лучший способ – это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане

2023/07/22, 20:06
МВД обратилось в связи днем Ашура
Общество

МВД обратилось в связи днем Ашура

2023/07/22, 16:54
Через ППП "Лачин" свободно проходят жители Карабахского региона (видео)
Общество

Через ППП «Лачин» свободно проходят жители Карабахского региона (видео)

2023/07/22, 14:26