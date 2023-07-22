Алиев об открытии IRNA Azeri: Лучший способ – это информировать аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане |
В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно |
Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше |
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации |
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно |
Главное Мир

В Иерусалиме у Кнессета проходит многотысячная акция протеста против судебной реформ

В Иерусалиме у Кнессета проходит многотысячная акция протеста против судебной реформ

Десятки тысяч человек участвуют в субботу вечером в марше протеста против судебной реформы около Кнессета (парламент) в Иерусалиме, передает ТАСС.

Начавшийся во вторник в Тель-Авиве марш протеста в субботу достиг Иерусалима. Люди колоннами двигаются от въезда в город, где расположена центральная автобусная станция, к зданию парламента. Полиция перекрыла несколько улиц и площадей, в городе приняты повышенные меры безопасности.

У здания Кнессета демонстранты намерены разбить палаточный лагерь на неопределенный срок. Акция приурочена к голосованию по одной из частей судебной реформы, которое, как ожидается, пройдет в парламенте в воскресенье.

Теги:
Из этой рубрики
Швеция направит более 500 миллионов евро на восстановление Украины
Мир

Швеция направит более 500 миллионов евро на восстановление Украины

2023/07/22, 23:03
ОИС проведет экстренное заседание для противодействия проявлениям исламофобии
Мир

ОИС проведет экстренное заседание для противодействия проявлениям исламофобии

2023/07/22, 22:47
Фидан и Абдоллахиян обсудили ответные меры из-за осквернения Корана
Мир

Фидан и Абдоллахиян обсудили ответные меры из-за осквернения Корана

2023/07/22, 21:58
В Иерусалиме у Кнессета проходит многотысячная акция протеста против судебной реформ
Мир

В Иерусалиме у Кнессета проходит многотысячная акция протеста против судебной реформ

2023/07/22, 21:56
Зеленский рассказал, какого оружия не хватает ВСУ
Мир

Зеленский рассказал, какого оружия не хватает ВСУ

2023/07/22, 20:45
Военная инициатива на всей линии фронта перешла на сторону Украины
Мир

Военная инициатива на всей линии фронта перешла на сторону Украины

2023/07/22, 14:11
Посла РФ вызвали в МИД Польши
Мир

Посла РФ вызвали в МИД Польши

2023/07/22, 13:50
В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист
Мир

В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист

2023/07/22, 13:35
ВМС США возглавит женщина
Мир

ВМС США возглавит женщина

2023/07/22, 12:41