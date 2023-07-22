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Главы Палестины и Израиля посетят Турцию

Главы Палестины и Израиля посетят Турцию

Главы Палестины и Израиля посетят Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Yeni Şafak

В течение недели президент Турции отдельно примет президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью обмена мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

По сообщению Управления по коммуникациям президента Эрдогана, Махмуд Аббас совершит визит в Турцию 25 июля.

Сообщается, что лидеры обсудят турецко-палестинские отношения, последние события в израильско-палестинском конфликте и другие актуальные региональные и международные вопросы. Также будут предприняты шаги для дальнейшего развития сотрудничества между Турцией и братской Палестиной.

Премьер-министр Израиля, в свою очередь, прибудет в Турцию 28 июля, где также встретится с президентом Эрдоганом.

В ходе встреч, которые состоятся в рамках визита, будут рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Израилем во всех их аспектах. Будут обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для улучшения сотрудничества. В ходе встреч также предусмотрен обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

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