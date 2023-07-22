Германия поставит в Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard

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Германия поставит на Украину первые боеприпасы для 40 немецких зенитных самоходных установок Gepard Украину в ближайшее время, сообщает Bild.

Киев рассчитывает на 300 000 снарядов, 40 000 из которых будут отправлены в этом году.

Сейчас из-за дефицита боеприпасов украинские войска стреляют очередями по пять снарядов, хотя обычно их должно быть 20. После 2012 года, когда Бундесвер расформировал армейскую ПВО, запасы боеприпасов для Gepard были на нуле.

Чтобы решить проблему с производством, концерн Rheinmetall смонтировал новую линию на своем заводе в Нижней Саксонии. Gepard со спаренной 35-мм пушкой являются эффективным средством борьбы с иранскими беспилотниками-камикадзе Shahed-136.