The Times: После мятежа «Вагнера» в рядах российской армии идут чистки

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Пока не решено, что делать с Суровикиным, потому что среди госорганов идет за него борьба, а Путин еще не зал зеленый свет для дальнейших действий, говорит ведущий телеканал «Дождь» Михаил Фишман со ссылкой на свои источники.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Путин пока думает, как лучше себя вести после мятежа.

«Когда никто открыто не наказан, то это как бы приглашение для всех остальных. Но если Путин накажет слишком много людей, то это дестабилизирует систему. Это послужит толчком к новым восстаниям», – сказал Галлямов.