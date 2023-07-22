Опубликован новый снимок лагеря «Вагнер»

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The Washington Post опубликовала новый радиолокационный снимок лагеря ЧВК «Вагнер» в белорусском селе Цель. Он был сделан сегодня спутником Umbra и предоставлен компанией Maxar Technologies.

Старший директор Maxar Стивен Вуд говорит, что лагерь в сравнении с предыдущим снимком от 16 июля существенно увеличился. Туда прибыли «десятки, если не сотни единиц техники и оборудования».

Напомним, сегодня Госпогранслужба Украины заявила, что число «вагнеровцев» в Беларуси за последнее время увеличилось до 5000 человек.