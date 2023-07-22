Зеленский и Столтенберг обсудили зерновую сделку

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Зеленский созвонился с генсеком НАТО. Они обсудили ситуацию в Черном море, разблокирование зернового экспорта из Украины.

«Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского «зернового коридора», – заявляет Офис президента.

О каких шагах идет речь, не уточняется.

Напомним, Россия 20 июля ввела открытую морскую блокаду Украины, «запретив» иностранным судам заходить в черноморские порты Украины.

Киев заявлял, что готов «на любой риск» для прорыва блокады.