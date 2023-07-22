На вооружение ВС Турции поступит система раннего предупреждения ERALP

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Первая отечественная радиолокационная система раннего предупреждения ERALP вскоре войдет в инвентарь ВС Турции.

Флагман турецкого оборонпрома – компания ASELSAN представит системы ERALP, а также другую продукцию собственного производства на 16-й Международной выставке оборонпрома IDEF 2023. Мероприятие будет проходить в Стамбуле 25-28 июля.

Радиолокационная система ERALP была разработана в соответствии с нуждами ВВС Турции.

Она станет первой отечественной радиолокационной системой раннего предупреждения дальнего радиуса. Система разработана компанией ASELSAN при сотрудничестве с Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Радар превосходит свои аналоги благодаря подсистеме распознавания «свой-чужой». Система уже прошла различные испытания, в том числе в полевых условиях.