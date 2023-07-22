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Блинкен надеется на Эрдогана

Блинкен надеется на Эрдогана

Турция могла бы повлиять на Россию и вернуть ее к реализации зерновой сделки. Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется на такой сценарий, передает Politico.

«Мы рассчитываем на то, что Турция сыграет ту роль, которую она уже сыграла, ведущую роль в возвращении дела в нужное русло», — призвал Блинкен, добавив, что это необходимо для получения необходимой еды по разумным ценам во всем мире.

По его словам, выход России из сделки и угрозы атаковать суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты, заморозили коммерческое судоходство и страховку, необходимую для перевозки сельхозпродукции.

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Блинкен надеется на Эрдогана
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