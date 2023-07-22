Украина бьет по Крыму

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Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и российские склады в Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района

Удары официально подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ. Там также показали, как детонируют боеприпасы на пораженном складе.

«Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском», – отмечено в сообщении.

Там также разместили видео с последствиями прилетов по нефтебазе и складам. На кадрах слышна детонация боеприпасов на пораженном складе БК.