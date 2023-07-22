​Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна

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​Кремль хочет вытеснить Украину с мирового рынка зерна, пишет Financial Times.

По данным издания, президент РФ Владимир Путин предложил, чтобы Катар платил России за доставку ее зерна в Турцию с последующей поставкой в ​​нуждающиеся страны.

Отмечается, что впервые Россия выступила с предложением о поставке 1 млн тонн зерна на льготных условиях для Африки еще в прошлом году.

Украинский дипломат, участвовавший в «зерновых» переговорах и видевший этот трехсторонний документ, заявил, что Катар и Турции тогда не присоединились к этому плану.

Но ожидается, что РФ может повторно выдвинуть это предложение на саммите с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге или во время визита Путина в Турцию в августе.