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МВД обратилось к гражданам в связи с днем «Ашура»

МВД обратилось к гражданам в связи с днем «Ашура»

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и проведением церемоний в день Ашуры.

Как сообщили в пресс-службе министерства, согласно закону Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания», все религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, святилищах и на принадлежащих им территориях. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников церемонии.

В связи с этим, в месяц Мухаррам, который начался 19 июля текущего года, в том числе в день Ашуры, который приходится на 28 июля, просим вас поддержать работу полиции по обеспечению комфортного посещения мечетей и свободного, беспрепятственного выполнения религиозных обрядов».

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