В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист

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В результате антитеррористической операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) на севере Ирака, был уничтожен один из руководителей террористической группировки РКК Озгюр Альпарслан, сообщает Anadolu.

Было отмечено, что в 2021 году он дал указания по организации лесных пожаров на площади более 150 тысяч гектаров в турецких провинциях Анталия, Мугла, Мерсин и Хатай. Считающийся «главой» РКК в Турции, Озгюр Альпарслан под кодовым именем «Озгюр Шореш» создал группировку «дети огня» для совершения подобных преступлений.

Сообщается, что MIT нейтрализовала его в результате антитеррористической операции в районе Гара на севере Ирака.

Альпарслан находился в международном розыске.