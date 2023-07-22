В ближайшие недели украинские летчики начнут обучение на F-16 |
Алиев предложил проводить Глобальный медиа-форум регулярно |
Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном |
Ильхам Алиев дал оценку брюссельскому формату |
Эрдоган и Зеленский обсудили продление «зерновой сделки» |
Ильхам Алиев: Шуша будет выглядеть ещё лучше |
Президент Алиев: ППП – важный этап в постконфликтной ситуации |
Президент Азербайджана Алиев: Мы не делали ничего, за что нам было бы стыдно |
Власти ЮАР согласились арестовать Путина |
Главное Мир

В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист

В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист

В результате антитеррористической операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) на севере Ирака, был уничтожен один из руководителей террористической группировки РКК Озгюр Альпарслан, сообщает Anadolu.

Было отмечено, что в 2021 году он дал указания по организации лесных пожаров на площади более 150 тысяч гектаров в турецких провинциях Анталия, Мугла, Мерсин и Хатай. Считающийся «главой» РКК в Турции, Озгюр Альпарслан под кодовым именем «Озгюр Шореш» создал группировку «дети огня» для совершения подобных преступлений.

Сообщается, что MIT нейтрализовала его в результате антитеррористической операции в районе Гара на севере Ирака.

Альпарслан находился в международном розыске.

Теги:
Из этой рубрики
Военная инициатива на всей линии фронта перешла на сторону Украины
Мир

Военная инициатива на всей линии фронта перешла на сторону Украины

2023/07/22, 14:11
Посла РФ вызвали в МИД Польши
Мир

Посла РФ вызвали в МИД Польши

2023/07/22, 13:50
В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист
Мир

В Ираке уничтожен поджигавший турецкие леса террорист

2023/07/22, 13:35
ВМС США возглавит женщина
Мир

ВМС США возглавит женщина

2023/07/22, 12:41
Bloomberg: Глава британского МИД отложил визит в Китай
Мир

Bloomberg: Глава британского МИД отложил визит в Китай

2023/07/22, 12:30
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли
Мир

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

2023/07/22, 11:44
В Великобритании появилась улица имени Зеленского
Мир

В Великобритании появилась улица имени Зеленского

2023/07/22, 11:34
Мировые цены на нефть повысились
Мир

Мировые цены на нефть повысились

2023/07/22, 11:08
Байден пригласил главу ЦРУ Бернса стать членом его кабинета
Мир

Байден пригласил главу ЦРУ Бернса стать членом его кабинета

2023/07/22, 10:55