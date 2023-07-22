Литовский журналист – свидетель Ходжалинского геноцида: Если бы тогда международные СМИ не молчали, не было бы и других трагедий

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После того, как в феврале 1992 года произошла Ходжалинская трагедия, пришедших туда людей можно было пересчитать по пальцам. Международные СМИ молчали. Об этом заявил журналистам ставший свидетелем Ходжалинской резни литовский журналист Ричардас Лапаитис на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», сообщает АПА.

Журналист отметил, что если бы международные СМИ не молчали во время трагедии, других трагедий не произошло бы.

«За одну ночь были убиты более 600 жителей Ходжалы, детей, женщин. Я понимаю, что была большая дезинформация со стороны армянских политиков. Они скрывали произошедшее в Ходжалы. Представители самых влиятельных СМИ мира, таких агентств, как Би-би-си, Рейтерс, не приехали туда. Журналист не должен ничего бояться, если дал слово и взялся за эту работу. В мой адрес поступали угрозы. Позвольте мне рассказать вам об одном случае: После произошедшего в Ходжалы было всего два журналиста. Один местный журналист и я из Литвы. Привезли двух азербайджанских девочек, одной было 4, а другой 5 лет. Их одежда была вся в крови. Девочки были убиты. Воцарилась мертвая тишина. Рядом с девочками сидел их отец, и он молчал. У девочек были прострелены виски, на них были пулевые и ножевые ранения. Подошел один человек и положил подушки под головы девочек. Когда я спросил его, почему он это делает, он сказал, что дети лежат на железном столе и им холодно. Хотя девочки были мертвы. Затем я покинул это место и подумал, что я здесь один. Я пообещал себе, что никогда не склонюсь ни перед какой угрозой».

Ричардас Лапаитис добавил, что журналисты должны всегда бороться за справедливость.

«Представителям СМИ здесь после возвращения в свои страны должны донести до всего мира то, что они видят здесь. По дороге, мы видели, во что превратилась азербайджанская земля. Нет такого понятия, как боль другого человека, у всех у нас кровь красного цвета, у всех у нас есть один Бог. Никогда не нужно поддаваться на провокации. Я преклоняю голову перед всеми, кто пришел сюда. 30 лет назад я мог только мечтать, что приеду сюда, буду пить чай, кофе. Даже некоторые азербайджанцы не верили, что вернутся в родной город, но я тогда говорил им, что если я верю в это, то мы вернемся в этот город».

Литовский журналист также поделился впечатлениями о городе Шуша: «Сегодня я встал в 5 утра. Это не просто крепость. Город Шуша для азербайджанцев родной, свой. Это родина мугама. Это родина предков азербайджанцев. Это родина гениальных поэтов, писателей, мыслителей. Если бы мы где-то не закрыли глаза на несправедливость, события в Украине, в странах Балтии и в Европе не произошли бы. Я имею в виду произошедшее в Косово и других местах. Поэтому я надеюсь, что многочисленные представители СМИ, присутствующие сегодня здесь, проявят смелость, чтобы объективно донести информацию до всего мира. То, что происходит в Украине, также должно быть доведено до сведения всего мира. Если вы боишься, то сиди дома. Желаю Азербайджану устойчивого процветания».