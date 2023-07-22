В рамках Шушинского глобального медиафорума состоялись панельные дискуссии

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В культурной столице Азербайджана Шуше проходит первое мероприятие второго дня Глобального форума «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», организованного в рамках Года Гейдара Алиева и приуроченного к 148-летию азербайджанской национальной печати – сессия «Будущее медиа: новые инструменты в журналистике и коммуникациях и роль СМИ в цифровую эпоху», сообщает «Азертадж».

Тема сессии, проходящей под модераторством международного журналиста, ведущей новостей Марии Рамос, посвящена будущему журналистики, предстоящим шагам для традиционных СМИ, цифровой трансформации.

Шушинский глобальный медиафорум начал свою работу в пятницу. В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Кроме того, среди участников – 60 руководителей и сотрудников местных СМИ.

Форум завершит свою работу 23 июля.