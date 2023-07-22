Яшар Ниязбаев: Кризис в отношениях между Турцией и арабскими странами позади

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В эти дни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил ряд стран Ближнего Востока и подписал новые экономические соглашения. Так, президент Турции сначала побывал в Саудовской Аравии, затем в ОАЭ, а после в Катаре.

Глава Турции подписал ряд важных экономических соглашений между странами, но самое главное – закрыл старые страницы в отношениях, и открыл новые. На фоне «арабской весны» все позиции стран на Ближнем Востоке, а именно Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Катара, разделились на группы интересов. Анкара и Доха оказались в одном лагере, а остальные арабские страны Персидского залива – в другом. Теперь же настает момент, когда конфликты завершаются, открывается новая страница взаимоотношений.

Как отмечает в беседе с Minval.az эксперт Турции Яшар Ниязбаев, турне Эрдогана по странам Персидского залива можно оценить как положительное.

«Президента Турции сопровождали около 200 бизнесменов разных сфер. Это говорит о том, что были подписаны не только межгосударственные соглашения, но и проходили бизнес-форумы и соглашения. Мы читали соглашения между Турцией и Эмиратами на сумму 50 миллиардов долларов. Страны будут сотрудничать в таких сферах, как туризм, логистика, энергетика и другие. Поэтому я думаю, что это будет положительным визитом для сторон», – сказал он.

По его словам, кризис в отношениях между Турцией и арабскими странами уже позади. Все помнят, как на протяжении десяти лет нарастала взаимная неприязнь.

«Это все оказывало негативное воздействие на дипломатию и экономику этих стран. Теперь мы видим, что страны приняли решение изменить курс развития», – подчеркнул он.

Говоря о том, как эти соглашения будут влиять на экономику Турции, эксперт сказал, что не думает, что это как-то стабилизирует экономику Турции.

«Деньги из залива, конечно, хорошо, и суммы внушительны. Но я не думаю, что они сыграют ключевую роль в стабилизации экономики Турции. Восполнить «дыры» в экономике смогут западные инвестиции в том числе. Поэтому, как говорят экономисты, ожидаются структурные реформы, идет подорожание и это бьет по карманам граждан в данный момент», – сказал он.

Ниязбаев добавил, что поскольку сейчас турецкая экономика не в лучшем состоянии, внешняя политика Турции будет более мягкой, дипломатичной и настроенной на улучшение отношений и укрепление экономических связей.

«Перед Эрдоганом сейчас стоит главная задача – улучшить экономическое положение в стране. А для этого ему нужны инвестиции из разных стран мира. Как из Ближнего Востока, так и из стран Запада. Мы видим, как он поменял риторику и курс во взаимоотношениях с западными странами, идет на диалог. В западных столицах это приветствуется и, возможно, будет успех», – подчеркнул он.

Касаясь внутриполитической ситуации в Турции, эксперт сказал, что идут политические баталии внутри оппозиции и разных политических групп.

«Они готовятся к муниципальным выборам, и они сейчас решают проблемы внутри. Особенно это заметно в главной оппозиционной партии, в сети появилось видео Экрема Имамоглу, где он выражает свое недовольство Кемалем Кылычдароглу», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев