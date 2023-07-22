У заведующего управлением Кабмина путем угроз вымогали крупную сумму

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У заведующего управлением делами Кабинета Министров Хикмета Халилова вымогали крупную сумму путем угроз, сообщает АПА.

Халафову Вахиду Алисафа оглу предъявлено обвинение по статьям 182.4 и 322 Уголовного кодекса за вымогательство крупной суммы денег у Хикмета Халилова. Расследование уголовного дела в отношении Вахида Халафова завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судьи Азада Меджидова.

Хикмет Халилов, признанный потерпевшим по делу, является заведующим управлением делами Кабинета Министров.