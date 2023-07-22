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Число жертв оползня в Колумбии возросло до 26

Число жертв оползня в Колумбии возросло до 26

Число погибших в результате оползня, который сошел на деревню в колумбийском департаменте Кундинамарка 18 июля, возросло до 26. Об этом, по данным СМИ, сообщил губернатор региона Николас Гарсия Бустос.

«Общее число обнаруженных тел достигло 26. Завтра нам нужно попытаться найти еще трех человек, которые числятся пропавшими без вести», – сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

Оползень сошел на деревню Наранхаль, расположенную в центральной части Колумбии, ночью. К смещению горных пород привели ливни, из-за которых местные реки вышли из берегов. В первый день поисков стало известно о 14 погибших и 20 пропавших без вести.

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