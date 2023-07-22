Зеленский раскрыл причину медленного наступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет медленнее, чем ожидалось, потому что операция началась позже, чем предполагалось изначально. При этом продвижение украинских военных тормозит заминированные дороги и поля.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме Aspen Security Forum.
«У нас были планы начать его (контрнаступление) весной, но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, не было достаточно правильно обученных бригад – я имею в виду, правильно обученных этому оружию», – заявил он.
По словам Зеленскому, позднее контрнаступление дало время российским захватчикам заминировать территории и построить несколько линий обороны.
«Поскольку мы начали немного поздно, можно сказать – и это правда, которую разделяют все эксперты, – что это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны. У них было немного больше времени, чем нужно; благодаря этому они построили все эти линии. И действительно, у них было много мин на наших полях. Из-за этого более медленный темп наших контрнаступательных действий», – сказал Зеленский.
Президент Украины заявил, что, несмотря на трудности, украинские защитники продвигаются вперед.
«Мы не хотели терять своих людей, свой персонал, своих военнослужащих, не хотели терять технику, и поэтому достаточно осторожно вели наступательные действия», – сказал он.
При этом Зеленский добавил, что Силы обороны приближаются к тому, чтобы набрать темп в контрнаступлении.
«Я бы сказал, что мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим по некоторым минным участкам и разминируем эти участки», – подчеркнул он.