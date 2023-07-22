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Зеленский раскрыл причину медленного наступления ВСУ

Зеленский раскрыл причину медленного наступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет медленнее, чем ожидалось, потому что операция началась позже, чем предполагалось изначально. При этом продвижение украинских военных тормозит заминированные дороги и поля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме Aspen Security Forum.

«У нас были планы начать его (контрнаступление) весной, но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, не было достаточно правильно обученных бригад – я имею в виду, правильно обученных этому оружию», – заявил он.

По словам Зеленскому, позднее контрнаступление дало время российским захватчикам заминировать территории и построить несколько линий обороны.

«Поскольку мы начали немного поздно, можно сказать – и это правда, которую разделяют все эксперты, – что это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны. У них было немного больше времени, чем нужно; благодаря этому они построили все эти линии. И действительно, у них было много мин на наших полях. Из-за этого более медленный темп наших контрнаступательных действий», – сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что, несмотря на трудности, украинские защитники продвигаются вперед.

«Мы не хотели терять своих людей, свой персонал, своих военнослужащих, не хотели терять технику, и поэтому достаточно осторожно вели наступательные действия», – сказал он.

При этом Зеленский добавил, что Силы обороны приближаются к тому, чтобы набрать темп в контрнаступлении.

«Я бы сказал, что мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим по некоторым минным участкам и разминируем эти участки», – подчеркнул он.

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