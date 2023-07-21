Россия устами Рябкова верит в урегулирование отношений между Баку и Ереваном

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Россия уверена, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном будет достигнуто.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

«Мы абсолютно уверены в том, что политики в Армении и Азербайджане именно так здраво и ответственно подходят к той позиции, которую продвигает Россия на всех этапах. Я думаю, что наши усилия принесут искомый результат и урегулирование будет достигнуто», – приводит «Спутник» его слова.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона в отличие от Запада ищет только «устойчивую формулу урегулирования» в конфликте между Арменией и Азербайджаном и работает по понятной для двух сторон повестке дня.

«Мы не хотели бы, чтобы кто-то усматривал в наших предложениях элемент геополитического соперничества с так называемым коллективным Западом. Готовы помочь сторонам найти ту точку, где сойдутся интересы, и где результат может быть обличен в форму договоренности обязывающего свойства», – подчеркнул замглавы российского МИД.