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Зеленский считает Крымский мост целью, подлежащей уничтожению

Зеленский считает Крымский мост целью, подлежащей уничтожению

Крымский мост является целью для украинских защитников. Он должен быть нейтрализован, поскольку захватчики используют его для войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Аспенском форуме по безопасности.

Глава государства напомнил, что целью Украины является освобождение Крыма от захватчиков, поскольку это суверенная территория Украины и неотъемлемая часть украинского народа.

При этом, по словам Зеленского, Крымский мост — это не просто «маленькая логистическая дорога», поскольку при помощи него российские войска получают боеприпасы и милитаризируют весь полуостров.

«Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», – подчеркнул президент.

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