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Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото)

Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото)

Азербайджанские строители примут участие в восстановлении Украины.

Об этом было заявлено во время визита азербайджанской делегации в город Ирпень Киевской области Украины.

В состав делегации вошли заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов, директор Государственного главного проектного института Azərmemarlayihə Джахангир Мамедрзаев, заведующий лабораторией Азербайджанского научно-исследовательского института строительства и архитектуры Ровшан Рзаев, представители других структур, а также посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев и советник посольства Сабир Рзаев, уточняет «Репорт».

Цель визита – ознакомление с разрушенными объектами в Ирпене в рамках участия Азербайджана в проектах, связанных с восстановлением Украины.

Азербайджанскую делегацию встретил и сопровождал мэр Ирпеня Александр Маркушин. Делегация сначала посетила Ирпенский городской парк дружбы имени академика Зарифы Алиевой и возложила цветы к памятнику Зарифе Алиевой. Затем гости ознакомились с ремонтными работами в лицее №12 имени Зарифы Алиевой, и посетил расположенный в лицее одноименный музей.

Мэр города А.Маркушин сообщил, что уже определен круг предстоящих работ: «Азербайджанская сторона предложила свои услуги и помощь в восстановлении нашего города. Я поблагодарил их за проделанную работу, ведь они восстановили разрушенную в прошлом году самую большую школу в городе. В настоящее время компания SOCAR проводит ремонт лицея №12 имени Зарифы Алиевой. Этот процесс идет ускоренными темпами, и работы будут завершены в сентябре. Самое главное, что правительство Азербайджана выразило желание помочь Украине, в том числе Ирпеню, в реконструкции многих объектов. Сегодня мы хотим показать все эти объекты. По этим объектам уже есть проектные решения, а дальше будет лишь утверждаться их финансирование».

Зампредседателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов сообщил, что делегация ознакомилась с разрушениями в городе Ирпень: «Думаю, что после проведения соответствующих оценочных работ мы выступим с предложениями по реставрации и реконструкции этих объектов. В восстановлении этих объектов будут участвовать азербайджанские строители».

Посол Сеймур Мардалиев сообщил, что Азербайджан с учетом принципов гуманизма и отношений с Украиной несколько раз направлял гуманитарную помощь в регион: «Как известно, на состоявшейся в конце июня в Лондоне конференции Азербайджан присоединился к проектам восстановления Украины. Азербайджан будет участвовать в инфраструктурных проектах, связанных с восстановлением Украины в послевоенный период. Сегодняшний визит азербайджанской миссии в Ирпень является практическим началом взятых в Лондоне обязательств».

Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото) Азербайджанские строители займутся восстановлением Украины (фото)

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