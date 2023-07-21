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Президент Алиев: Установление ППП на границе – важный этап в постконфликтной ситуации

Президент Алиев: Установление ППП на границе – важный этап в постконфликтной ситуации

Установление погранично-пропускного пункта на границе – это важный этап в постконфликтной ситуации.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства подчеркнул, что эти действия Азербайджана были полностью восприняты, хотя не сразу и не совсем охотно, всеми акторами, но в результате были восприняты как легитимные. «Это тоже был месседж. Но сколько раз мы должны месседжей посылать, сколько раз можно намекать? Разве мало было уже? И Фаррухская операция, и ситуация на границе Армении и Азербайджана в мае 2021 года, и ситуация на границе в сентябре 2022 года, и погранично-пропускной пункт. Ну, сколько мы должны им давать месседжей? Неужели такие непонятливые?», – отметил президент.

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