Власти ЮАР согласились арестовать Путина

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Министерство юстиции ЮАР запросило у директора государственной прокуратуры Шамиле Батохи ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает местное издание News24 со ссылкой на заявление суда в Претории.

Ордер запросили 17 июля — спустя два месяца после того, как департамент международных отношений ЮАР передал в Минюст страны ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, которого обвиняют в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы убедить правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе. После того, как власти ЮАР 19 июля заявили, что президент России не приедет на саммит, оппозиционный «Демократический альянс» попросил суд обязать правительство арестовать Путина в любой момент, когда он приедет в страну. Как пишет News24, правительство согласилось с этим требованием.

«Демократический альянс» выпустил заявление, в котором назвал это своей заслугой.