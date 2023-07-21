Иран протестует против санкций ЕС из-за поставок дронов России

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В МИД Ирана опровергли обвинения со стороны Брюсселя в поставках беспилотников России и заявили, что ЕС ввел новые санкции против Тегерана исходя из своих политических мотивов, сообщает агентство «Тасним».

«Как мы говорили официально несколько раз, заявления об экспорте иранских дронов в Россию для использования против Украины являются безосновательными», – сказал представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«К сожалению, Запад пытается продолжать неэффективную и неудачную политику по введению санкций против иранского народа, исходя из политических мотивов и прибегая к лживым и недоказанным утверждениям», – отметил он.

Канаани сказал, что Тегеран сохраняет за собой право дать пропорциональный ответ на эти шаги.