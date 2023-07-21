Азербайджан учинил разгром Армении

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Юношеская (U16) сборная Азербайджана по баскетболу одержала разгромную победу над командой Армении на чемпионате Европы.

В пятницу, 21 июля, в Приштине (Косово) проходят матчи второго тура дивизиона «С» чемпионата Европы по баскетболу среди юношей не старше 16 лет. В рамках игрового дня сборная Азербайджана встречалась с командой Армении и одержала разгромную победу со счетом 92:58.

Заметим, что в первой половине матча азербайджанские баскетболисты имели незначительное преимущество, выиграв первую четверть со счетом 18:15, а вторую – со счетом 17:15. Ключевыми же в матче стали третья и четвертая четверти, в которых сборная Азербайджана уверенно выиграла со счетом 34:18 и 23:10, уточняет «Спутник».

В первом туре азербайджанские баскетболисты уступили команде Кипра (51:65). Далее команда сыграет со сборными Албании (23 июля) и Сан-Марино (24 июля).