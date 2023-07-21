Алиев: Наша основная задача — отстроить 8 городов и 100 сел

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Процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура разделен на этапы. Была принята программа «Великого возвращения», на реализацию которой мобилизованы финансовые ресурсы. Предполагаемые расходы на инфраструктуру и градостроительство к концу года составят около 7 млрд долларов США. Это только начало.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Его слова приводит «Азертадж».

«На первом этапе наша основная задача — отстроить 8 городов и 100 сел. В нескольких населенных пунктах уже заселены люди», – подчеркнул глава государства.