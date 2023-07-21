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Ильхам Алиев призвал бывших вынужденных переселенцев к осторожности

Ильхам Алиев призвал бывших вынужденных переселенцев к осторожности

Азербайджан активно используем беспилотники в разминировании территорий. Благодаря некоторым блестящим умам у нас уже есть такие дроны. Это очень помогает нам. Мы понимаем, что это очень длительный процесс.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», сообщает «Азертадж».

Отметив, что армянский террор против Азербайджана продолжается, глава государства сказал: «Мы изолировали неразминированные территории, и доступ на освобожденные территории все еще ограничен. Это позволяет нам предотвратить потери. Однако, если бывшие вынужденные переселенцы будут массово возвращаться, то им следует быть очень осторожными».

Обращаясь к бывшим вынужденным переселенцам, нашим соотечественникам, президент Азербайджана призвал их не посещать территории, въезд на которые запрещен. «Это крайне опасно», – подчеркнул он.

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