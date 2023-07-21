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Алиев: Непредоставление минных карт – продолжение террора Армении против нас

Алиев: Непредоставление минных карт – продолжение террора Армении против нас

С момента окончания войны в результате подрыва на минах погибло или тяжело ранено более трехсот человек. То есть на освобожденных территориях произошло около трехсот разрывов мин.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что установление мин является военным преступлением, глава государства отметил: «Непредставление минных карт является продолжением террора Армении против нас. Мы знаем, что у них есть эти карты, потому что именно так устанавливают мины. У саперов бывает карта, потому что сами могут подорваться на этой мине. Премьер-министр Армении лично сообщал нам официально, что таких карт у них нет. Наконец они признались, что такие карты имеются».

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