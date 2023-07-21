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Кадыров заявил о «вторжении группы отморозков» в Белгородскую область

Кадыров заявил о "вторжении группы отморозков" в Белгородскую область

В Белгородскую область проникла «небольшая группа отморозков» из Украины и напала на машину Минобороны России, перевозившую продукты питания для российских военнослужащих. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, это произошло несколько дней назад. Спецтранспорт российского оборонного ведомства сопровождали двое военных, у которых не было при себе никакого вооружения, кроме личного табельного.

«На двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область», — написал Кадыров.

Однако, по его словам, «группа из Украины» поспешно покинула территорию России, как только стало известно, что за ними выдвинулась погоня.

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