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Первая с прошлого года казнь состоялась в Алабаме

Первая с прошлого года казнь состоялась в Алабаме

Приговоренного к смерти заключенного казнили в штате Алабама посредством введения инъекций. Это первый случай после приостановки проведения казни в 2022 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Правосудие свершилось. Этим утром заключенный был казнен за ужасное преступление, совершенное более двух десятилетий назад», – передает телеканал слова генпрокурора штата.

По данным телеканала, заключенный Джеймс Барбер был казнен рано утром после того, как Верховный суд США отклонил его просьбу об отсрочке. Как отмечает телеканал, это первый случай смертной казни после того, как губернатор Алабамы Кей Айви обратилась к генпрокурору этого американского штата с просьбой приостановить исполнение смертных приговоров и провести проверку всей системы наказания после третьей с 2018 года неудачной попытки ввести инъекцию.

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