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Абдоллахиан призвал Гутерреша пресечь осквернение Корана

Абдоллахиан призвал Гутерреша пресечь осквернение Корана

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан направил письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом принять меры для пресечения повторения актов осквернения Корана. Об этом сообщил МИД Исламской республики.

«Прошу Вас, немедленно осуждая эту акцию, в кратчайшие сроки принять необходимые меры во избежание повторения и предотвращение опасных последствий распространения и продолжения этого оскорбительного и провокационного явления», — приводит текст обращения РИА Новости.

Абдоллахиан отметил, что продолжение осуществления акций осквернения Корана является открытым оскорблением мусульманской общины.

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