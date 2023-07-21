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Невзоров: У Пригожина были все шансы дойти до Москвы

Невзоров: У Пригожина были все шансы дойти до Москвы

Получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров был уверен, что главарь признанной в мире преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время своего мятежа дойдет до Москвы. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

«Я понимал, что он дойдет. У него были все шансы дойти. Ничто ему не мешало. И предательство было стопроцентным и повальным. Восторг был тоже стопроцентным и повальным. Нигде никакого сопротивления, за исключением каких-то психанутых летчиков, которые просто не понимали, что они делают… Они полетали – и их сбили. Но они-то в ответ практически ничего не предпринимали, начали отстреливаться, когда били по ним. Поэтому он мог Москву взять с огромной легкостью», – заявил Невзоров.

Он предполагает, что. возможно, Украине при таком развитии событий стало бы «чуть полегче».

«Потому что немедленно включились бы дикие процессы развала, раздела, распила, взаимных убийств и потоков крови. И это все сильно бы облегчило положение ВСУ, потому что наверняка последовала бы необходимость отзывать полки с фронта, а это всегда приятно, когда враг отзывает полки с фронта», – добавил блогер.

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