Ильхам Алиев: Работа, которую мы проделали за два с половиной года, указывает на серьезный опыт и профессиональные кадры

72 Просмотров

Работы по разминированию – самое большое препятствие «Великому возвращению». Работа, которую мы проделали за эти два с половиной года, показывает, что у нас есть не только финансовые возможности, но и очень серьезный опыт и профессиональные кадры. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», сообщает «Азертадж».

«Думаю, никому и в голову не пришло бы, что можно реализовать проекты такого масштаба всего за два с половиной года. Никто не мог представить, что всего за два с половиной года будет проделана такая широкомасштабная работа, причем, на такой огромной территории. На территории площадью десять тысяч квадратных километров работы ведутся днем и ночью», – подчеркнул глава государства.