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Ильхам Алиев: Азербайджан справился с задачей защиты прав и интересов государств-членов Движения неприсоединения

Ильхам Алиев: Азербайджан справился с задачей защиты прав и интересов государств-членов Движения неприсоединения

Без ложной скромности могу сказать, что за время председательства Азербайджана Движение неприсоединения получило новое дыхание. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», сообщает «Азертадж».

Отметив, что в последнее время влияние Движения неприсоединения постепенно деградировало и оно превратилось практически в площадку для обсуждения определенных вопросов, глава государства подчеркнул: «Мы, так же как и к любой работе, и к этой работе отнеслись с большой ответственностью, и шаг за шагом стали работать в направлении институционального развития. Председательство Азербайджана единогласным решением было продлено еще на один год, а по факту уже на полтора года, что говорит о том, что наша деятельность была отмечена и она востребована».

Страны Движения неприсоединения увидели, что эта структура хоть она и не организация, но она может добиваться своих целей.

«На саммите в Баку, когда мы брали председательство, я сказал, что мы будем защищать международное право, справедливость и легитимные интересы стран-членов. Думаю, что с этой задачей мы успешно справились, и хочется верить, что, после того как мы передадим полномочия председателя, позитивная динамика будет продолжаться. Во всяком случае мы будем делать все для того, чтобы так и было», – подчеркнул глава государства.

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