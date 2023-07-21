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Алиев: Декларация о союзническом взаимодействии является этапом в развитии отношений с Россией

Алиев: Декларация о союзническом взаимодействии является этапом в развитии отношений с Россией

Подписанная в феврале прошлого года Декларация о союзническом взаимодействии является этапом в развитии отношений между Россией и Азербайджаном. Эта декларация вобрала в себе историю развития этих отношений, которые развивались по-разному в разный период независимости.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», передает «Азертадж».

Отметив, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства, глава государства отметил: «Если посмотреть на объем работы, выполненной двумя странами, то видно, что обе стороны были нацелены на укрепление сотрудничества и на сотрудничество, нацеленное на конкретный результат. Мы с вами хорошо знаем глубину этих отношений, и сфера нашего взаимодействия достаточно обширна».

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