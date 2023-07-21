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Генпрокуратура Азербайджана обратилась с призывом в связи с экологическими преступлениями Армении

Генпрокуратура Азербайджана обратилась с призывом в связи с экологическими преступлениями Армении

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала международных и зарубежных партнеров к сотрудничеству в связи с экологическими преступлениями Армении.

В обращении говорится:

«Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики начала проверку информации, полученной из различных источников, в том числе опубликованной в местных и зарубежных СМИ, о загрязнении реки Араз и ее левого притока Охчучай в районе, граничащем с Республикой Армения.

Прокуратура установила, что крупные горнодобывающие предприятия Армении Каджаранский медно-молибденовый комбинат и Гафанский горно-обогатительный комбинат на протяжении длительного времени интенсивно загрязняют трансграничный Охчучай. В результате загрязнения в Окчучай постоянно попадают токсичные отходы, содержащие хром, никель, медь, молибден, цинк, алюминий, ванадий и другие тяжелые металлы. Несмотря на то, что проблемы в действующем производстве не решены, в селе Ерасх (Араздеян) Армении идет строительство крупного металлургического завода. Во всех этих случаях иностранные инвесторы из ведущих стран мира не обеспечивают соблюдение каких-либо природоохранных норм вопреки требованиям международного и внутреннего законодательства своих стран. Эксплуатация горнодобывающих предприятий и строительство новых предприятий несут угрозу жизни и здоровью десятков тысяч людей.

Поэтому, руководствуясь требованиями конвенций ООН о трансграничных водотоках и защите международных озер и Эспо (измерение воздействия на окружающую среду), Генеральный прокурор Азербайджанской Республики обратился к соответствующим иностранным и международным организациям, в том числе к Экономической комиссии ООН, а также к соответствующим министерствам окружающей среды Великобритании и Германии с просьбой о сотрудничестве в определении воздействия на окружающую среду. Генеральный прокурор подчеркнул необходимость объективного и беспристрастного расследования, направленного на получение необходимого результата по обеспечению надлежащей эксплуатации горнодобывающих предприятий в соответствии с отраслевыми стандартами охраны окружающей среды.

Таким образом, Генеральный прокурор применил свои установленные законом полномочия с целью устранения нарушений закона, а также причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления.

Генеральная прокуратура заявляет, что все обстоятельства дела будут расследованы объективно с последующим принятием правовых мер в соответствии с национальным и международным законодательством».

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