Алиев: Когда международное право не работает, когда подпись не так важна, гарантией мира является только сила

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Мы должны быть готовы к любому сценарию. С этой целью как только завершилась Карабахская война, мы продемонстрировав нашу великую Победу, сразу же приступили к осуществлению глубоких реформ в области обороны.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», передает Азертадж.

Отметив, что сегодня наша армия сильнее, чем три года назад, глава государства сказал: «Конечно, это необходимо, и это вытекает из нашей истории. Мы видим, что сегодня нормы международного права грубо нарушаются. Мы видим, что международное право применяется выборочно, мы на протяжении многих лет подвергались такому подходу».

Напомнив, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции о немедленном и безоговорочном выводе армянских войск с территории Азербайджана, Президент сказал: «Однако эти резолюции не были выполнены, и эта тенденция продолжается и сегодня. Когда международное право не работает, когда подпись не так важна, гарантией мира является только сила».