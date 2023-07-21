Ильхам Алиев: Мы не видим потенциальных угроз для нашей страны

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После освобождения наших земель мы не видим потенциальных угроз для нашей страны.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», передает Азертадж.

«Внутри страны какой-либо опасности нет, страна стабильна, уровень солидарности в обществе высок как никогда, экономическое развитие страны идет очень впечатляюще», – заявил глава государства, подчеркнув, что экономика Азербайджана самодостаточна. «Мы самодостаточны за счет собственных ресурсов и осуществляем хорошее управление», – добавил президент.