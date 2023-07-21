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Расим Мусабеков ответил на провокационное заявление Петра Толстого

Расим Мусабеков ответил на провокационное заявление Петра Толстого

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков на своей странице в Facebook ответил на провокационное заявление спикера Государственной Думы России Петра Толстого

«На словах ты граф Толстой, а на деле …простой», – написал Мусабеков в соцсети.

По его словам, недавно зам председателя Госдумы РФ Пётр Толстой сделал высокомерное и наносящее ущерб отношениям с соседями заявление, сказав буквально следующее: «От России зависели и будут зависеть все эти страны, которые раньше входили в ее состав… Другой ориентации для этих стран, кроме России, нет. Россия проводит политику умиротворения и наведения порядков на этих территориях. Надо просто понимать, что без России ни Армения, ни Азербайджан, ни Нагорный Карабах, ни Украина не будут существовать».

«Ни родство с графами Толстыми, чем всюду кичится этот субъект, ни его высокий рост, ни громкий голос, ни занимаемый пост не дают основание выступать с подобными суждениями в публичном пространстве. Ведь история, к которой апеллирует Петр Толстой в обосновании притязаний на протекторат в отношении территорий, в прошлом входивших в состав Российской империи и СССР, помнит многое. Например, длившееся несколько столетий время, когда московские государи на коленях испрашивали в Золотой Орде ярлык на княжение. Но чувствуется, что Петр Толстой не прочь занять ставшее вакантным после смерти одиозного зампреда Госдумы Владимира Жириновского место главного российского шовиниста. Напрасные потуги. Артистизма, присущего Владимиру Вольфовичу, Толстому явно не хватает. Подобными заявлениями, тем более, из уст политика второго, а то и третьего ряда, напугать государства, проводящие самостоятельную политику в соответствии с национальными интересами, нельзя. А нанести ущерб традиционно дружественным, партнерским азербайджано-российским отношениям можно. После провокационных заявлений Толстого и других его коллег по Госдуме, а именно Делягина, Милонова, Затулина впору задуматься о содержании нашего сотрудничества с российскими коллегами. Вам это надо?», – написал Расим Мусабеков.

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