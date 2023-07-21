В Кабмине состоялось заседание, связанное с Госпрограммой развития Нахчывана

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Под председательством руководителя Аппарата Кабинета Министров Руфата Мамедова 21 июля состоялось заседание в расширенном составе с участием представителей министерств экономики, финансов, полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике, Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики, Центра анализа и коммуникации экономических реформ и исполнительных органов (структур) по реализации мер, предусмотренных в Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с ходом выполнения распоряжения президента Азербайджана от 5 июня 2023 года и других поручений, даны соответствующие указания для своевременного и качественного выполнения задач.

Напомним, что Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы была утверждена распоряжением президента Азербайджана от 5 июня 2023 года. Кабинету Министров документом поручено в соответствии с Планом мероприятий госпрограммы и объемом финансовых средств подготовить и представить президенту Азербайджана более детальные проекты для обеспечения исполнения вопросов, предусмотренных в планах мероприятий на 2023–2024 годы и 2025–2027 годы, а также координировать реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой, и информировать президента Азербайджана о ее исполнении.

В целях обеспечения исполнения поручения главы государства подписано постановление Кабинета Министров от 14 июня 2023 года.