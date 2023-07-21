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Алиев: Наша дружба с Эрдоганом является важным фактором регионального развития и стабильности

Алиев: Наша дружба с Эрдоганом является важным фактором регионального развития и стабильности

Наша личная дружба с президентом Эрдоганом известна не только региональному сообществу, но и всему миру. Это действительно важный фактор регионального развития и региональной стабильности.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», передает Азертадж.

Отметив, что отношения между народами Азербайджана и Турции основаны на многолетней дружбе и братских связях, глава государства подчеркнул, что это прекрасная основа для развития наших стран и поддержки друг друга.

«Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира и обеспечить безопасность. В будущем роль Турции в глобальных вопросах, особенно в нашем регионе, очень значима и важна», – сказал Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что Анкара играет стабилизирующую роль, глава государства сказал: «Политика Турции заключается в обеспечении региональной безопасности и региональной стабильности, развитии. Эта роль очень высоко оценивается как в Азербайджане, так и за его пределами».

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