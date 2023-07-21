Президент Ильхам Алиев: Шуша – символ нашей Победы

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Шуша уже официально является культурной столицей Азербайджана. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», сообщает «Азертадж» .

«В то же время Шуша – это символ нашей Победы, а также символ нашего мира, потому что после освобождения города Шуша завершилась Вторая Карабахская война», – отметил глава государства.

Отметив, что в Шуше уже проводится ряд международных мероприятий – международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», Дни поэзии Вагифа и др., глава государства сказал, что несмотря на целенаправленное разрушение города во время оккупации, он сохранил свою самобытность.