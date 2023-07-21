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В Милли Меджлисе ответили на провокационное заявление Толстого

В Милли Меджлисе ответили на провокационное заявление Толстого

Заявление члена Государственной Думы России Петра Толстого наносит ущерб существующим отношениям между Россией и Азербайджаном и договорам, регулирующим эти отношения.

Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

По словам Зияфета Аскерова, достаточно вспомнить декларацию о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 22 февраля 2022 года, чтобы все было ясно:

«В этой декларации особо подчеркнуты независимость, суверенитет, территориальная целостность обоих государств, а также их невмешательство во внутренние дела друг друга. Считаю, что Петр Толстой должен уважать подпись Президента России Владимира Путина, который утвердил эту декларацию.

Во-вторых, Азербайджан более 30 лет является независимым государством, проводит независимую внешнюю политику. Азербайджан ни от кого не зависит. В отношениях с Россией Азербайджан опирается на принцип равной субъектности международного права. Председатель парламентского комитета подчеркнул, что независимость Азербайджана вечна:

«К сожалению, число таких людей в России, как Затулин и Милонов, бросающих тень на связи с Азербайджаном, растет, и это , в том числе заявление депутата Госдумы России Петра Толстого, наносит ущерб межгосударственным отношениям.

В то же время, в последнее время в российских СМИ растут антиазербайджанские настроения, открыто звучат резкие нападки в адрес нашей страны. 44-дневная Отечественная война еще раз показала, какой силой обладает Азербайджан. Такие российские официальные лица должны принять это во внимание.

Понятия «Нагорный Карабах» и «Степанакерт» уже канули в лету. Если Петр Толстой живет иллюзией «может, вернут», то должен понимать, что поезд уже давно ушел, и смириться с этим.

Каждый должен знать, что Азербайджан, как независимое государство, должен регулировать и регулирует процессы на своей территории в рамках законодательства. Все вопросы, включая интеграцию в азербайджанское общество карабахских армян, должны оцениваться в этом контексте. Это необходимый процесс и попытки препятствовать этому процессу обречены на провал».

Как отметила депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, Азербайджан имеет древнюю и богатую историю и традиции государственности.

«Во время присутствия России на Кавказе там были генералы, деятели культуры и искусства Азербайджана. Это является наглядным проявлением богатой государственной истории и культурного наследия Азербайджана», – заявила Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что Азербайджан уже более 30 лет является независимым государством и развивается во всех сферах.

«С каждым днем ​​растет авторитет Азербайджан в мире, укрепляются наши международные позиции. Азербайджан – страна, пользующаяся большим уважением и симпатией во всем мире. В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия проявила свою храбрость и героизм, в результате чего Азербайджан сумел освободить свои земли от оккупации», – напомнила парламентарий.

Как подчеркнула депутат Милли Меджлиса, сегодня Азербайджан является независимым государством в прямом смысле этого слова, проводит независимую политику и не зависит ни от каких других стран, в том числе от России.

«Антиазербайджанская позиция Затулина, Милонова и других проармянски настроенных лиц наносит ущерб азербайджано-российским отношениям. К сожалению такая линия продолжается и число проармянски настроенных лиц только увеличивается», – заключила Севиль Микаилова.

Напомним, что Петр Толстой, комментируя российско-азербайджанские отношения, подчеркнул, что «у России позиция ведущей мировой державы, от которой зависели и будут зависеть те страны, которые раньше входили в ее состав».

По словам Толстого, «Азербайджан в какой-то момент решил, что у него есть возможность переориентироваться на какой-то иной геополитический вектор, но геополитически, географически и исторически у Баку нет выбора иной ориентации».

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