Путин заявил о планах Польши и Литвы оккупировать часть Украины

74 Просмотров

Российский президент Владимир Путин заявил, что планы по созданию воинского соединения Польши, Литвы и Украины направлены на оккупацию части украинской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин упомянул сообщения СМИ о планах создания «так называемого польско-литовско-украинского соединения», где речь идет о «регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины».

Президент подчеркнул, что целью создания такого соединения является «последующая оккупация» территорий Украины.