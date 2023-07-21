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Эрдоган рассказал, от чего будет зависеть одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган рассказал, от чего будет зависеть одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

Одобрение Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО будет зависеть от выполнения Стокгольмом договоренностей по борьбе с терроризмом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Когда заявка Швеции о членстве в НАТО будет передана в парламент, процесс будет проходить в соответствии с рабочим графиком парламента. Мы будем следовать обещаниям и гарантиям, данным шведской стороной в ходе наших переговоров. Мы будем действовать в соответствии с теми шагами, которые предпримет Швеция. Членство в Европейском союзе Турции, которая имеет вторую по силе армию в НАТО и является практически локомотивом НАТО, придаст союзу жизненную силу и мощь. На пользу Швеции пошло бы принятие конкретных мер по борьбе с террористическими организациями и выдаче террористов, к чему наша страна относится очень трепетно. Мы ожидаем, что обещания и гарантии будут выполнены», – сказал президент Турции на борту самолета в интервью турецким СМИ, которое публикует телеканал TRT.

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