В Азербайджан прибыли американские сейсмологи

214 Просмотров

В настоящее время в Азербайджане находятся американские сейсмологи. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмологической службы.

Согласно сообщению, профессор Миссурийского университета Эрик Сендвол и его коллега Дастин Рей прибыли с целью провести совместные исследования в рамках проекта «Кавказский разлом». Сейсмологи уже провели разведывательные работы с начальником отдела «Динамика очагов землетрясения» Расулом Фейзуллаевым. Американские сейсмологи пробудут здесь до 26 июля.